فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أهالي أسرى الاحتلال يبعثون رسالةً لـ"هرتسوغ": المحكمة العليا ليست جهةً مُحايدة في تحقيقات 7 أكتوبر

لليوم العاشر تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

شهيد في نابلس واعتقالات واسعة في طولكرم ورام الله

مَنعًا للارتباك.. "الاتصالات والاقتصاد" تُصدر تنويهًا بخصوص موعد بدء التوقيت الصيفي في فلسطين 2025

حماس تنعى النَّاطق باسمها الشَّهيد عبد اللطيف القانوع وتؤكد: دماء الشُّهداء ستبقى وقودًا للمُقاومة

4 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مركبتين جنوبي لبنان

التهديد بالتَّمرد الضريبي يزعزع الاقتصاد "الإسرائيلي"

"الكنيست" يُقر قانون تغيير لجنة اختيار القضاة وسط مقاطعة المعارضة

محاولات تهجير الفلسطينيين من غزَّة.. مخططات فاشلة أمام صمود الشَّعب

الصحفي فضل المغاري.. عينٌ في الميدان وقلبٌ على المائدة الغائبة

أهالي أسرى الاحتلال يبعثون رسالةً لـ"هرتسوغ": المحكمة العليا ليست جهةً مُحايدة في تحقيقات 7 أكتوبر

27 مارس 2025 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
...
أهالي أسرى الاحتلال يبعثون رسالةً لـ"هرتسوغ": المحكمة العليا ليست جهةً مُحايدة في تحقيقات 7 أكتوبر

طالب أكثر من 300 من أهالي الأسرى والمفقودين "الإسرائيليين" في هجوم 7 أكتوبر بتشكيل لجنة تحقيق عامة بتوافق واسع، معربين عن رفضهم لترك تشكيل اللجنة بيد المحكمة العليا، بدعوى افتقارها إلى الحياد في القضايا الأمنية.

وفي رسالة وجهتها العائلات إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ، حسب ما نشرت "القناة السابعة"، اليوم الخميس، انتقدوا مقترحه الذي يمنح المحكمة العليا صلاحية تحديد أعضاء اللجنة، مؤكدين ضرورة ضمان الشفافية والتمثيل المباشر للعائلات لضمان مصداقية التحقيق.

وشدَّد الموقعون، وبينهم أهالي "إسرائيليين" فقدوا حياتهم أو أسروا، على أهمية فحص جميع الإخفاقات، بما في ذلك تأثير تدخل المحكمة في القرارات الأمنية وتآكل الردع الإسرائيلي قبل وقوع الهجوم.

العائلات: "المحكمة العليا ليست جهة محايدة"

أكدت الرسالة أن تشكيل اللجنة يجب أن يحظى بإجماع وطني، بعيدًا عن التأثيرات السياسية، مشيرة إلى أن التحقيق هو "واجب مقدس تجاه الضحايا"، لضمان استخلاص العبر ومنع تكرار المأساة في المستقبل.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #أسرى الاحتلال #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة