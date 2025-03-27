فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لليوم العاشر تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

شهيد في نابلس واعتقالات واسعة في طولكرم ورام الله

مَنعًا للارتباك.. "الاتصالات والاقتصاد" تُصدر تنويهًا بخصوص موعد بدء التوقيت الصيفي في فلسطين 2025

حماس تنعى النَّاطق باسمها الشَّهيد عبد اللطيف القانوع وتؤكد: دماء الشُّهداء ستبقى وقودًا للمُقاومة

4 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مركبتين جنوبي لبنان

التهديد بالتَّمرد الضريبي يزعزع الاقتصاد "الإسرائيلي"

"الكنيست" يُقر قانون تغيير لجنة اختيار القضاة وسط مقاطعة المعارضة

محاولات تهجير الفلسطينيين من غزَّة.. مخططات فاشلة أمام صمود الشَّعب

الصحفي فضل المغاري.. عينٌ في الميدان وقلبٌ على المائدة الغائبة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 27 مارس 2025

"الكنيست" يُقر قانون تغيير لجنة اختيار القضاة وسط مقاطعة المعارضة

27 مارس 2025 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
...
"الكنيست" يُقر قانون تغيير لجنة اختيار القضاة وسط مقاطعة المعارضة

بعد جلسة ماراثونية استمرت 18 ساعة، أقر "الكنيست" الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قانون تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة بأغلبية 67 صوتًا مقابل صوت معارض وحيد، فيما قاطعت المعارضة التصويت احتجاجًا على القانون الذي أثار جدلًا واسعًا واحتجاجات مستمرة منذ عامين.

وحسب ما نشرت "يديعوت أحرنوت" فإن القانون الجديد ينقل سلطة تعيين القضاة من لجنة كانت تُهيمن عليها السلطة القضائية إلى تركيبة أكثر خضوعًا للقرار السياسي، وفقًا لخطة وزير العدل ياريف ليفين ووزير الخارجية جدعون ساعر.

وبموجب القانون، تتألف اللجنة من تسعة أعضاء، بينهم وزيرا العدل والحكومة، وقاضيان من المحكمة العليا، إلى جانب ممثلين للكنيست والمحامين.

ليفين: "وضعنا حدًا لاحتكار النخبة القضائية"

عقب إقرار القانون، صرّح الوزير ليفين: "لقد صنعنا التاريخ اليوم. انتهى عهد احتكار النخبة القضائية، وأصبح تعيين القضاة أكثر توازنًا وتمثيلًا لجميع شرائح المجتمع".

في المقابل، سارعت جمعية الحقوق المدنية إلى تقديم التماس للمحكمة العليا لإلغاء القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى "إحكام السيطرة السياسية على الجهاز القضائي"، مما يهدد استقلالية المحاكم.

يُذكر أن التصويت جرى في أجواء مشحونة، حيث حاولت المعارضة عرقلة إقرار القانون بسحب قائمة المتحدثين لديها، إلا أن الحكومة مضت قدمًا حتى تمريره في الساعات الأولى من الصباح.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #تغيير لجنة اختيار القضاة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة