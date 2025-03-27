مَنعًا للارتباك.. "الاتصالات والاقتصاد" تُصدر تنويهًا بخصوص موعد بدء التوقيت الصيفي في فلسطين 2025

مع اقتراب فصل الصيف، يستعد الفلسطينيون لبدء التوقيت الصيفي الذي يُعد تغييرًا سنويًا يؤثر على الروتين اليومي ومواعيد العمل والدراسة.

في عام 2025، ستبدأ فلسطين تطبيق التوقيت الصيفي يوم السبت 12 أبريل/نيسان، بينما ستسبقها الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتحوّل يوم 28 مارس/آذار، مما قد يُسبب ارتباكًا في التوقيت.

لذلك، دعتا وزارة الاتصالات والاقتصاد المواطنين إلى ضبط هواتفهم على المنطقة الزمنية فلسطين يدويًا لتجنب أي أخطاء في المواعيد.

إليك التفاصيل الكاملة ونصائح للتكيف مع التغيير.

موعد بدء التوقيت الصيفي في فلسطين 2025

- التاريخ والوقت:

- يبدأ التوقيت الصيفي في فلسطين يوم السبت 12 أبريل/نيسان 2025 عند الساعة 2:00 فجرًا.

- سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام (من 2:00 إلى 3:00 صباحًا).

- الفرق مع الأراضي الفلسطينية المحتلة:

- الأراضي الفلسطينية المحتلة تبدأ التوقيت الصيفي يوم الجمعة 28 مارس/آذار 2025، مما يعني وجود فارق زمني لمدة أسبوعين بين الجانبين.

كيفية ضبط الهاتف لتجنب الاختلاف الزمني

نظرًا لاختلاف مواعيد التوقيت الصيفي بين فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة، قد تعرض بعض الهواتف التوقيت الخاطئ تلقائيًا.

لضبطه يدويًا:

1. انتقل إلى إعدادات الهاتف ثم التاريخ والوقت.

2. أغلق التحديد التلقائي للمنطقة الزمنية.

3. اختر المنطقة الزمنية يدويًا فلسطين.

تنويه: هذه الخطوات ضرورية خاصة بين 28 مارس و12 أبريل، حيث سيكون الفارق الزمني مع الأراضي الفلسطينية المحتلة ساعة كاملة.



المصدر / فلسطين أون لاين