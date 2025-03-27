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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 27 مارس 2025

27 مارس 2025 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 27 مارس 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 27 مارس 2025، ارتفاعاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة، لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 11-12 درجة مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار وغائماً جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس لطيفاً ويميل للبرودة ليلاً فوق الجبال العالية.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً وحارة.

- الأجواء ليلًا: مائلة للبرودة.

- سرعة الرياح: هادئة وتتراوح سرعتها ما بين 8-12 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

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