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حماس تنعى النَّاطق باسمها الشَّهيد عبد اللطيف القانوع وتؤكد: دماء الشُّهداء ستبقى وقودًا للمُقاومة

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حماس تنعى النَّاطق باسمها الشَّهيد عبد اللطيف القانوع وتؤكد: دماء الشُّهداء ستبقى وقودًا للمُقاومة

27 مارس 2025 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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حماس تنعى النَّاطق باسمها الشَّهيد عبد اللطيف القانوع وتؤكد:  دماء الشُّهداء ستبقى وقودًا للمُقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الناطق باسم الحركة، الشهيد  د. عبد اللطيف رجب القانوع الذي ارتقى شهيدًا فجر اليوم الخميس، جراء استهدافٍ صهيونيٍ مباشرٍ طال الخيمة التي تواجد فيها في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت حماس في بيانٍ لها، إنّ "الشهيد القانوع كان مثالاً في الثبات والتفاني في خدمة شعبه وقضيته، حيث حمل أمانة الكلمة والرسالة بمسؤولية وشجاعة، ودافع عن قضايا شعبنا وعدالة مقاومتنا، ولم يتوانَ يومًا عن القيام بدوره كمتحدث باسم الحركة، ومنافحًا عن شعبنا في كل الظروف، رغم المخاطر الشديدة التي كان يتعرض لها، حتى ارتقى إلى الله شهيدًا في هذه الليلة العظيمة من شهر رمضان المبارك.

وأكدت، أنّ استهداف الاحتلال قيادات الحركة والمتحدثين باسمها، لن يكسر إرادتها، بل سيزيدها إصرارًا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات.

وشددت على أنّ دماء الشهداء ستبقى وقودًا وملهمًا للمقاومة حتى النصر.

وختمت حماس بيانها بالقول "نعاهد الله وشعبنا بأن نبقى أوفياء لدماء الشهداء، ماضون على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #عبد اللطيف القانوع #طوفان الأقصى

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