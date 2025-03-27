4 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال مركبتين جنوبي لبنان

ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال مركبتين قضاء مدينة صور، وبلدة يحمر جنوبي لبنان.

وذكر مراسل قناة المنار اللبنانية، أنّ الاعتداء الصباحي على بلدة يحمر الشقيف بالقصف المدفعي شاركت فيه مسيرة معادية بإطلاق الصواريخ مستهدفةً سيارة مدنية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تصريح صحفي لها، إن شخصا استشهد في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة معروب بقضاء صور جنوبي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية ارتقاء 3 شهداء -في حصيلة أولية-، جراء استهداف مُسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة يحمر جنوب البلاد.

والسبت الماضي، صعَّدت قوات الاحتلال هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها شمالي فلسطين المحتلة لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، بينما نفى "حزب الله" أي علاقة له بذلك.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكب الاحتلال 1263 خرقا له، ما خلّف 100 شهيد و331 جريحًا على الأقل،وفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات