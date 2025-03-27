لليوم العاشر تواليًا.. شهداء ومصابون في تجدد "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم العاشر على التَّوالي خرق اتّفاق وقف إطلاق النَّار واستئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في كافة مناطق القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، إنّ 25 شهيدًا و 82 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 855 شهيدًا، 1,869 إصابةً، فيما ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,208 شهداء و 113,910 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

واستشهد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع، ما أدى لارتقاء عشرات الشّهداء وإصابة آخرين.

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، إثر استهداف قوات الاحتلال تجمعًا للمواطنين في شارع النفق بالقرب من مصنع خروب الشام.

وقالتىمصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت المنطقة بغارات جوية، أسفر عنها ارتقاء 4 شهداء وجرحى.

يُذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ 12 ساعة الماضية، مجزرتين بحق العائلات الفلسطينية والمدنيين بالقطاع، أسفرت عن أكثر من 25 شهيدًا بالإضافة لعشرات الإصابات المتفاوتة.

كما قصفت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، منزلًا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما ارتقى الطفل إلياس محمد أبو طير جراء غارة صهيونية على منزل عائلته في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

وقالت مصادر صحفية، إن طيران الاحتلال استهدف منزلًا لعائلة "البلي"، في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنًا وإصابة آخرين. وذكرت المصادر، أن طواقم الدفاع المدني تمكّنت من انتشال 7 شهداء فيما لا يزال 4 شهداء تحت الأنقاض.

وارتكب الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مجزرةً دامية بقصفه منزلًا لعائلة الغرباوي في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة، ما أدّى لارتقاء 7 شهداء من عائلة واحدة وإصابة آخرين.

وقالت مصادر طبية، إنه تم انتشال جثمان شهيد، وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا محيط جامعة القدس المفتوحة غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "معروف" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدّى لإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع غارات عنيفة ومتواصلة على المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا.

وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين في جباليا البلد شمال غزة، فيما شن الاحتلال عمليات نسف لمنازل سكنية شمال بيت لاهيا.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما شنّت طائرات الاحتلال غارة شرق الزوايدة، وأخرى على مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارة على حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية ارتقاء الشهيد محمد محمود أبو لبدة وإصابة أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال خيمتهم غربي خان يونس، كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً وسط القرارة شمال مدينة خانيونس.



المصدر / فلسطين أون لاين