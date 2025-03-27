لليوم العاشر تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم العاشر على التَّوالي خرق اتّفاق وقف إطلاق النَّار واستئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في كافة مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، قد بلغت 830 شهيدًا، و1,787 إصابة. بينما ارتفعت حصيلة العدوان العسكري إلى 50,183 شهيدًا و113,828 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

واستشهد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع، ما أدى لارتقاء عشرات الشّهداء وإصابة آخرين.

وارتكب الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مجزرةً دامية بقصفه منزلًا لعائلة الغرباوي في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة، ما أدّى لارتقاء 7 شهداء من عائلة واحدة وإصابة آخرين.

وقالت مصادر طبية، إنه تم انتشال جثمان شهيد، وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا محيط جامعة القدس المفتوحة غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "معروف" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدّى لإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع غارات عنيفة ومتواصلة على المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا.

وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين في جباليا البلد شمال غزة، فيما شن الاحتلال عمليات نسف لمنازل سكنية شمال بيت لاهيا شمال غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما شنّت طائرات الاحتلال غارة شرق الزوايدة، وأخرى على مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارة على حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية ارتقاء الشهيد محمد محمود أبو لبدة وإصابة أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال خيمتهم غربي خان يونس، كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً وسط القرارة شمال مدينة خانيونس.



المصدر / فلسطين أون لاين