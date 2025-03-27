استشهاد النَّاطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع.. ماذا نعرف عنه؟

استشهد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ونعت حركة حماس المتحدث باسمها الشهيد القانوع، مؤكدةً أنه كان مثالاً في الثبات والتفاني في خدمة شعبه وقضيته، حيث حمل أمانة الكلمة والرسالة بمسؤولية وشجاعة، ودافع عن قضايا شعبنا وعدالة مقاومتنا.

وأكدت حماس، أنّ استهداف الاحتلال قيادات الحركة والمتحدثين باسمها، لن يكسر إرادتها، بل سيزيدها إصرارًا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات.

وشنّت طائرات الاحتلال منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم سلسلة غارات جوية على مخيم وبلدة جباليا شمالي القطاع.

من هو الشهيد عبد اللطيف القانوع؟

وولد عبد اللطيف رجب القانوع في بلدة جباليا شمال قطاع غزة في الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل عام 1981.

ووُلد رجب القانوع في جباليا البلد شمال غزة في 24 إبريل/نيسان 1981. وحصل على الثانوية العامة عام 2002، ثم نال درجة البكالوريوس في أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة عام 2005، تلاها درجة الماجستير في تفسير علوم القرآن من الجامعة نفسها عام 2008. كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة والقيادة من جامعة الأقصى بغزة عام 2014، ودرجة الدكتوراه في الدعوة والإعلام من جامعة طرابلس في لبنان عام 2019.

ويُذكر أن القانوع انضم إلى صفوف حركة حماس مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وشارك في أنشطة الكتلة الإسلامية منذ دراسته الثانوية، قبل أن يصبح أحد كوادرها في الجامعة الإسلامية بغزة، حيث انتُخب عضوًا في مجلس الطلبة، ثم رئيسًا له عام 2006.

وعقب تخرجه، عمل في المكاتب الإعلامية لحركة حماس شمال القطاع، وتولى منصب المدير الإعلامي هناك عام 2007، ثم الناطق الإعلامي باسم الحركة في محافظة الشمال، قبل أن يُصبح الناطق الرسمي باسم حركة حماس منذ عام 2016.

المصدر / فلسطين أون لاين