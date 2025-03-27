استشهاد النَّاطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في قصف الاحتلال خيمته شمال غزَّة

استشهد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم سلسلة غارات جوية على مخيم وبلدة جباليا شمالي القطاع.

ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 آذار/ مارس الجاري، استشهد أكثر من 800 مواطن، وأصيب أكثر من 1660 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء.

وولد عبد اللطيف رجب القانوع في بلدة جباليا شمال قطاع غزة في الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل عام 1981.

ووُلد رجب القانوع في جباليا البلد شمال غزة في 24 إبريل/نيسان 1981. وحصل على الثانوية العامة عام 2002، ثم نال درجة البكالوريوس في أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة عام 2005، تلاها درجة الماجستير في تفسير علوم القرآن من الجامعة نفسها عام 2008. كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة والقيادة من جامعة الأقصى بغزة عام 2014، ودرجة الدكتوراه في الدعوة والإعلام من جامعة طرابلس في لبنان عام 2019.

ويُذكر أن القانوع انضم إلى صفوف حركة حماس مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وشارك في أنشطة الكتلة الإسلامية منذ دراسته الثانوية، قبل أن يصبح أحد كوادرها في الجامعة الإسلامية بغزة، حيث انتُخب عضوًا في مجلس الطلبة، ثم رئيسًا له عام 2006.

وعقب تخرجه، عمل في المكاتب الإعلامية لحركة حماس شمال القطاع، وتولى منصب المدير الإعلامي هناك عام 2007، ثم الناطق الإعلامي باسم الحركة في محافظة الشمال، قبل أن يُصبح الناطق الرسمي باسم حركة حماس منذ عام 2016.

المصدر / فلسطين أون لاين