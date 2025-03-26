الحيَّة: تعاملنا مع المقترحات بإيجابيَّة ونطالب بوقف سياسة "ازدواجيَّة المعايير"

متابعة/ فلسطين أون لاين

صرح رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتور خليل الحية، أن الحركة تلقت خلال المرحلة الماضية مجموعة من المقترحات والمبادرات لإنهاء العدوان على قطاع غزة.

وأضاف الحية، في كلمته، في ذكرى يوم القدس العالمي، أن حماس تعاملت مع المقترحات بإيجابية ومسؤولية لإنجاز أهدافنا بالوقف التام للعدوان على أهلنا بغزة، وضمان الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وإنهاء الحصار.

وأشار إلى، أن الاحتلال انقلب على الاتفاق على الذي وقعه معنا، ووقعه الوسطاء الضامنون، ورفض الانتقال للمرحلة الثانية منه، واستأنف مجددا عدوانه على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.

وشدد على، أن الحركة والمقاومة في قطاع غزة لديهم الجاهزية لمواصلة العمل والمفاوضات بكل مسؤولية لتحقيق هدف إنهاء العدوان.

وطالب المجتمع الدولي وقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الحية: إن أي تجاهل أو استمرار في سياسة ازدواجية المعايير، لن تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، بل وربما على مستوى العالم.

وفي الوقت ذاته، دعا رئيس (حماس) الأمة العربية والإسلامية وعلمائها، لكسر حالة الصمت، التي ينتهزها الاحتلال لينفذ مخططاته التوسعية في البلاد العربية والإسلامية.

وفي وقت سابق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ العودة للحرب كان قراراً مُبيَّتاً عند نتنياهو، لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز بن غفير.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات.

وقالت، إنّ المقاومة تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر.

وأشارت إلى أنّ نتنياهو يكذب على أهالي الأسرى حين يزعم أن الخيار العسكري قادر على إعادتهم أحياءً.

وأضافت حماس "كلما جرّب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت".

وأمس الثلاثاء، أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري، أن المفاوضات لا تزال جارية، مبيناً أن الحركة تناقش عدة مقترحات وليس مقترحاً واحداً فقط.

وأشار أبو زهري إلى، أن حماس تقوم بدراستها بشكل دقيق وتقدم آرائها وملاحظاتها عليها للوسطاء بهدف الوصول إلى تسوية تلبي الطموحات وتضع حدا للمعاناة الإنسانية.

وفي السياق، أفادت تقارير صحفيَّة، أن القاهرة تقدمت بمقترح جديد لإعادة وقف إطلاق النار في غزة، يمهد لعودة الهدوء، ودخول المساعدات إلى القطاع، واستئناف المفاوضات.

ومنذ الثامن عشر من مارس/ آذار الجاري، استأنف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث ارتكب سلسلة من المجازر بحق عشرات العائلات الفلسطينية بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 750 شهيداً، وإصابة مئات آخرين.