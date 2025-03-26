فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إعلام الأسرى: الاحتلال أجبر الأسيرات على التَّفتيش العاري في سجن "الدَّامون"

ميار الفيومي.. غلبت الموت فحاصر الاحتلال جراحها

عماد الشَّريف... رحلة صمود من المطاردة إلى الحرِّيَّة

دعوة سفير إسرائيليّ لإعدام أطفال غزَّة...صفاقة دوليَّة وتحدّ وجودي لفلسطين

من طوابير الخبز إلى السُّوق السَّوداء... غزَّة تقاوم الجوع بوجع يوميّ

"فضح شبكة آفيخاي"... نشطاء وسياسيُّون يتصدَّون لحملات التَّآمر على المقاومة الفلسطينيَّة

"شلال الدم لا يتوقف".. شهداء في تجدد "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم التَّاسع تواليًا

حماس: الاتِّصالات مستمرَّةً مع الوسطاء لإعادة وقف إطلاق النار بغزَّة

"فصائل العمل الوطني" تحذِّر من محاولات حرف مسار الحراك الجماهيريِّ الغاضب بغزَّة

حقوقي عربيّ لـ "فلسطين": استهداف المستشفيات خرق للاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة

في مشهد وصفه المكتب بـ"الهمجي"..

إعلام الأسرى: الاحتلال أجبر الأسيرات على التَّفتيش العاري في سجن "الدَّامون"

26 مارس 2025 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
...
إعلام الأسرى: الاحتلال أجبر الأسيرات على التَّفتيش العاري في سجن "الدَّامون"
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، عن تعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" لانتهاكات خطيرة وممنهجة من قِبل إدارة سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة القمع والتنكيل بحقهن.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن وحدة القمع الإسرائيلية "اليماز" اقتحمت غرف الأسيرات قبل أسبوع خلال ساعات النهار، واقتادتهن إلى الحمّامات حيث أُجبرن على التفتيش العاري، في مشهد وصفه المكتب بـ"الهمجي" والمنتهك بشكل صارخ للكرامة الإنسانية.

وأضاف البيان أن إدارة السجن صادرت كل علب الطعام التي كانت الأسيرات قد أعددنها لاستخدامها في شهر رمضان، بعد احتجازهن في غرفة "الكنتينا"، مشيرًا إلى أن عمليات الاقتحام تكررت ثلاث مرات خلال الأسبوع، بشكل متعمد لبث الرعب وتحطيم معنويات الأسيرات.

وأشار إلى أن عدد الأسيرات في سجن الدامون يبلغ حاليًا 24 أسيرة، في ظل أوضاع معيشية صعبة، إذ لا تُزاد كميات الطعام المقدمة لهن رغم دخول شهر رمضان، ويُقتصر غذاؤهن اليومي على البقوليات من حمص وعدس وأرز وشوربة بازيلا، دون السماح بتخزين الطعام الكافي لوجبة السحور، ما يجبرهن على الاكتفاء بشرب الماء بعد ساعات طويلة من الصيام.

وأكد المكتب أن ما تتعرض له الأسيرات يشكل خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، داعيًا إلى تحرك عاجل من المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتفقد أوضاع الأسيرات وتوفير الحماية لهن وضمان تلبية احتياجاتهن الأساسية.

كما حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات وكرامتهن، مطالبًا بمحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق النساء الفلسطينيات داخل السجون.

تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة