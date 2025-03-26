إعلام الأسرى: الاحتلال أجبر الأسيرات على التَّفتيش العاري في سجن "الدَّامون"

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، عن تعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" لانتهاكات خطيرة وممنهجة من قِبل إدارة سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسة القمع والتنكيل بحقهن.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن وحدة القمع الإسرائيلية "اليماز" اقتحمت غرف الأسيرات قبل أسبوع خلال ساعات النهار، واقتادتهن إلى الحمّامات حيث أُجبرن على التفتيش العاري، في مشهد وصفه المكتب بـ"الهمجي" والمنتهك بشكل صارخ للكرامة الإنسانية.

وأضاف البيان أن إدارة السجن صادرت كل علب الطعام التي كانت الأسيرات قد أعددنها لاستخدامها في شهر رمضان، بعد احتجازهن في غرفة "الكنتينا"، مشيرًا إلى أن عمليات الاقتحام تكررت ثلاث مرات خلال الأسبوع، بشكل متعمد لبث الرعب وتحطيم معنويات الأسيرات.

وأشار إلى أن عدد الأسيرات في سجن الدامون يبلغ حاليًا 24 أسيرة، في ظل أوضاع معيشية صعبة، إذ لا تُزاد كميات الطعام المقدمة لهن رغم دخول شهر رمضان، ويُقتصر غذاؤهن اليومي على البقوليات من حمص وعدس وأرز وشوربة بازيلا، دون السماح بتخزين الطعام الكافي لوجبة السحور، ما يجبرهن على الاكتفاء بشرب الماء بعد ساعات طويلة من الصيام.

وأكد المكتب أن ما تتعرض له الأسيرات يشكل خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، داعيًا إلى تحرك عاجل من المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتفقد أوضاع الأسيرات وتوفير الحماية لهن وضمان تلبية احتياجاتهن الأساسية.

كما حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات وكرامتهن، مطالبًا بمحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق النساء الفلسطينيات داخل السجون.