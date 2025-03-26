دعوة سفير إسرائيليّ لإعدام أطفال غزَّة...صفاقة دوليَّة وتحدّ وجودي لفلسطين

غزة/ علي البطة:

عكست تصريحات سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى النمسا، الذي اقترح "إعدام الأطفال الفلسطينيين"، توجُّهًا رسميًا إسرائيليًا يُشرعِن الإبادة الجماعية للفلسطينيين خلال عدوانه المستمر منذ 18 شهرًا على غزة. وجاءت هذه التصريحات لتُبرِّر استهداف الاحتلال المتعمَّد للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، دون خشية من المحاسبة الدولية.

وقد أدلى دافيد روت، سفير الاحتلال في النمسا، بتصريحاته خلال اجتماع سري مع أعضاء الجالية اليهودية في مدينة إنسبروك، الخميس الماضي، قائلًا: "يجب تطبيق عقوبة الإعدام على المراهقين الذين يحملون سلاحًا أو قنبلة يدوية"، دون تقديم أي أدلة على مزاعمه. كما أنكر وجود مدنيين في غزة، وزعم أن جيش الاحتلال لا يتعمَّد قتل الأطفال.

ويؤكد الحقوقي عبد الحليم أبو سمرة، المشرف على مجلس أطفال فلسطين التابع للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الاحتلال يُحاول تزوير الحقائق حول جرائمه بحق المدنيين، وتبرير انتهاكاته في غزة والضفة الغربية. وقال أبو سمرة لصحيفة "فلسطين": "تصريحات السفير جزء من سلسلة تصريحات لقادة الاحتلال تهدف إلى تبرير جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

ويضيف أبو سمرة لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال انتهك كل حقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن قرابة مليون طفل في غزة (45% من السكان) تضرروا مباشرةً من العدوان. ومنذ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال جرائم أودت بحياة 16 ألف طفل، وأصاب عشرات الآلاف، وخلَّف 38 ألف يتيم، بينهم 17 ألفًا فقدوا كلا الوالدين.

ويوضح أن الاحتلال سلَب الأطفال حقوقهم في الحياة والأمن والغذاء والتعليم، حيث يعاني آلاف الأطفال من سوء التغذية والنزوح المتكرر وانقطاع التعليم. وأشار إلى أن المواثيق الدولية "مُيتة" في غزة بسبب الدعم الغربي للإبادة الإسرائيلية، التي حوَّلت أجساد الأطفال إلى أشلاء تحت الأنقاض.

من جانبه، يؤكد عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين، أن هناك غياب شبه مطلق للتدخل الدولي لحماية الأطفال سواء في غزة أو الضفة الغربية، بالرغم من كل التقارير والتوثيقات المتعلقة بجرائم الاحتلال بحق الأطفال.

ويشير أبو قطيش لـ"فلسطين"، إلى أن التوثيق بالصوت والصورة والتقارير المكتوبة رفعت لكل المؤسسات الدولية خاصة المعنية بالطفولة، تؤكد أن واقع الأطفال ومستقبلهم بات على المحك بسبب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ولا يزال يرتكبها.

ويوضح أن كل عمليات الهجوم على البنية التحتية سواء تدمير البيوت أو شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمؤسسات الصحية والتعليمية ومنع دخول المساعدات الغذائية وعمليات التجويع تؤثر على حقوق الأطفال الأساسية.

ويشدد الحقوقي الفلسطيني، على أن الحقوق الأساسية للأطفال مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها ليست من ضمن أولويات الفلسطينيين حاليا. مؤكدا أن الأطفال يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وسط انعدام الاحتياجات الأساسية من غذاء وماء.

ويشير إلى أن أعداد الضحايا من الأطفال في غزة يؤكد أنه لا يوجد احترام لمبدأ التمييز والضرورة والتناسب خلال عمليات الاحتلال العسكرية التي تطال أهدافا مدنية في غزة.

ويتابع، بالرغم من معرفة المجتمع الدولي إلا أن استجابتهم لا تتناسب مع فداحة الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال، ولا يوجد حراك دولي لحماية الأطفال وتأمين حقوقهم في الغذاء والدواء والتعليم.

ويشدد على أن الفلسطينيين أمام تحد وجودي، وتحديدا الأطفال الذين لا حماية لهم ولا حصانة خاصة يتمتعوا بها.

وبخصوص التحرك لحماية الأطفال، بين أبو قطيش أن مجموعة من التقارير قدمت لجهات دولية مختلفة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، والعديد من القضايا مرفوعة من المؤسسات الحقوقية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، عدا عن الشكاوى المرفوعة من مؤسسات عدة. ويستدرك، لكن هناك مشكلة تكمن في بطء في تناول هذه القضايا.

وينبه ابو قطيش إلى أن مناشدات المؤسسات الفلسطينية للعالم بالتدخل لم تلق استجابة كافية، مشيرًا إلى أن هناك إدانات خجولة صدرت عن قليل من الدول للانتهاكات الإسرائيلية.

يبقى التساؤل كيف تنطلق هذه الدعوات لقتل الأطفال الفلسطينيين من وسط المجتمعات الغربية التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمر دون حساب أو مساءلة؟.

المصدر / فلسطين لأون لاين