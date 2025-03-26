من طوابير الخبز إلى السُّوق السَّوداء... غزَّة تقاوم الجوع بوجع يوميّ

غزة/ محمد الأيوبي

في مشهدٍ يتكرر يوميًا بقسوة متزايدة، يقف آلاف الغزيين في طوابير ممتدة لساعات أمام المخابز، يحدوهم أملٌ ضئيلٌ بالحصول على ربطة خبز. لكنَّ كثيرين يعودون بخُفَّي حنين، مضطرين لمواجهة شبح الجوع ببدائلَ شبه معدومة، وسط غلاءٍ فاحشٍ ونُدرةٍ خانقة في المواد الغذائية.

أبو يزن جعرور، أبٌ لخمسة أطفال، يقف منذ الساعة الثامنة صباحًا أمام أحد مخابز غزة، يقول لـصحيفة "فلسطين" بصوتٍ يختنق بالإحباط: "حتى مع المجيء المبكر، لا شيء يضمن حصتي.. التدافع والازدحام يحولان دون ذلك". ويضيف: "فقدت عملي بسبب الحرب، والخبز صار وجبتنا الوحيدة. الخضروات نادرةٌ بأسعار خيالية، واللحوم حلْمٌ بعيد".

بعد ساعات من الانتظار، يرفع نظره نحو باب المخبز المغلق، ثم يهمس: "إن فشلتُ، سألجأ للأرز.. إن وُجد".

حصارٌ يخنق الأمل

مع إغلاق الاحتلال معابر غزة مطلع مارس/آذار الجاري، حُرم مليونان من المساعدات الغذائية. إسلام أحمد (30 عامًا) يروي تجربته: "انتظرت 4 ساعات ثم عدت بخُفي حنين.. حتى أبسط حقوقنا – الطعام والماء – صارت بـ«طلوع الروح»".

ويشير بغضبٍ إلى "السوق السوداء" حيث تُباع ربطة الخبز بـ10-15 شيكلًا بعد شرائها من المخابز المدعومة (التي تبيعها بشيكلين فقط).

رامي أبو دغيم، نازحٌ من جباليا إلى غزة، يقف منذ الثامنة صباحًا ليحصل على الخبز بعد الظهر، يقول: "اليوم يضيع كله في الطابور.. ولا أستطيع خبزه في البيت؛ لا غاز ولا حطب". ويضيف: "منذ 3 أيام أعود خالي اليدين بعد انتظارٍ حتى المغرب".

أم عصام، زوجة مريضة وأمٌ لخمسة، تجلس منهكةً بجوار المخبز: "نعيش الذل للحصول على خبزة.. أحيانًا نُهزم بالزحام، وأحيانًا نعود خاليي الوفاض". وتتابع: "حتى لو وُجد الخبز في السوق السوداء، لا أملك 15 شيكلًا.. المساعدات نادرة، والأوضاع تزداد سوءًا".

بجانبها، تهمس امرأة أخرى: "تعبتُ.. حتى كسرة الخبز صارت معركة يومية".

عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز، يحذّر: "مخزون الدقيق والسولار سينفد خلال أيام.. 17 مخبزًا آليًا فقط تعمل بطاقتها القصوى". ويؤكد لـ"فلسطين": "استمرار الإغلاق يعني مجاعة حقيقية"، داعيًا المجتمع الدولي للضغط لفتح المعابر.

كما حذّر فيليب لازاريني، مفوض "الأونروا"، من أن الحصار المشدد منذ 3 أسابيع (بدون طعام أو دواء أو ماء أو وقود) يُفاقم خطر المجاعة، واصفًا إياه بـ"العقاب الجماعي".

المصدر / فلسطين لأون لاين