قصف مدفعي إسرائيلي كثيف شرق خان يونس

رصد مراسل "فلسطين أون لاين" قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف على بلدتي خزاعة وعبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وسمع القصف الإسرائيلي شرق خان يونس في كافة أرجاء المدينة، فيما تحلق طائرات الاستطلاع بشكل متواصل والحربي بين الفينة والأخرى.

كما أطلقت طائرات "كواد كابتر" النار بشكل مكثف وسط وشرق بلدة عبسان شرق المدينة، دون أن يعلن عن وجود إصابات.

وفي وقت سابق، أغارت طائرات الاحتلال على أرض زراعية في منطقة السناطي شرقي البلدة ذاتها.

يأتي ذلك ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت حكومة الاحتلال منه برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد انتهاء الأولى مطلع الشهر الجاري.

ويعرقل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بدء مفاوضات المرحلة الثانية، رغبة في تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين