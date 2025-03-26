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موعد عيد الفطر 2025 وغرة شوال

26 مارس 2025 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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موعد عيد الفطر 2025 وغرة شوال

أعلن مركز الفلك الدولي عن تعذر رؤية هلال شهر شوال في 29 مارس/ آذار (السبت القادم)، مما يؤدي إلى احتمال أن يكون عيد الفطر في 31 مارس (الإثنين القادم) في العديد من الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال.

ومع ذلك، قد تعلن بعض الدول بدء الشهر في اليوم التالي، مما قد يؤدي إلى إعلان عيد الفطر في 30 مارس (الأحد القادم).

وبحسب المركز فإن الظروف الفلكية تسببت في عدم إمكانية رؤية الهلال، حيث يحدث الاقتران قبل غروب الشمس، ويغرب القمر بعد غروب الشمس في معظم العالم الإسلامي.

ويُشير إلى أن رؤية الهلال يوم 29 مارس مستحيلة حتى باستخدام تقنيات متقدمة مثل الكاميرا CCD، بسبب بعد القمر عن الشمس الذي يتراوح بين 1.5 إلى 3 درجات في مختلف المناطق.

كما أشار المركز إلى أن كسوف الشمس الجزئي الذي سيحدث في بعض مناطق العالم العربي يؤكد على عدم إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم، مما يلزم بالحذر من الشهادات الخاطئة التي قد ترد حول رؤية الهلال.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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