الجيش السوداني يقترب من حسم معركة العاصمة

حقق الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، تقدمًا ميدانيًا بارزًا في معركة السيطرة على العاصمة، باستعادته مطار الخرطوم الدولي وعددًا من المواقع الاستراتيجية التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وأكد قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني أن المطار أصبح مؤمّنًا بالكامل بعد معارك عنيفة، بينما أشارت مصادر إلى أن القوات المسلحة تحاصر الأحياء والطرق المؤدية إليه، ما يعزز قبضتها على المنطقة التي ظلت تحت سيطرة الدعم السريع لأشهر طويلة.

وفي تطور متزامن، فرض الجيش سيطرته على مدخل مدينة جبل أولياء جنوب العاصمة، وحاصرها من كافة الاتجاهات، مما يعكس تقهقر قوات الدعم السريع في آخر معاقلها الرئيسة بالخرطوم.

استعادة الميناء البري

كما أعلنت القوات المسلحة استعادة الميناء البري في ضاحية الصحافة شرقي المدينة، بالإضافة إلى السيطرة على كلية الهندسة بجامعة السودان وأحياء النزهة والصحافة، إلى جانب تأمين الجانب الغربي من كوبري المنشية واقترابها من فرض السيطرة على جسر سوبا.

واستعاد استعاد مصنع اليرموك الحربي ومعسكر طيبة، وبدأ في الانتشار بمنطقة الكلاكلات جنوبي العاصمة. كما تمكنت القوات من استعادة مدينة الباقير ومقر اللواء الأول مدرعات جنوب الخرطوم، وسط أنباء عن عمليات عسكرية جارية في محلية أم رمتة غربي النيل الأبيض.

على الجانب الآخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الدعم السريع انسحبت من عدة مناطق، أبرزها الصحافة والكلاكلات والأزهري، بعد تعرضها لسلسلة من الانتكاسات خلال الأيام الماضية، شملت فقدان القصر الرئاسي وعدد من المؤسسات الحكومية المهمة.

ويأتي هذا التقدم في إطار حملة عسكرية موسعة أطلقها الجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة، أدت إلى طرد قوات الدعم السريع من معظم ولاية الجزيرة ومناطق أخرى مجاورة، في خطوة تضع الجيش على أعتاب استعادة السيطرة الكاملة على الخرطوم.

المصدر / وكالات