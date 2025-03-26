الأونروا: الأسبوع الماضي كان الأشدة قسوة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إن استئناف الحرب في غزة كارثي للسكان والأسبوع الماضي كان الأشد قسوة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت الوكالة الأممية على لسان مديرة عملياتها، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما يزيد على 218 من موظفينا منذ بدء الحرب ونزح أكثر من 140 ألفا داخل القطاع.

وفي 18 من مارس/ آذار الجاري، استأنفت حكومة الاحتلال الحرب على غزة، ما أسفر عن ارتقاء 830 شهيدًا، و1,787 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50,183 شهيدًا، و113,828 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين