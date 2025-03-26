فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم التَّاسع تواليًا

زعيم المعارضة يدعو لعصيان حكومة نتنياهو ويصفها بالمجرمة

سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزَّة برشقة صاروخية

الاحتلال يُسلّم إخطارات بوقف البناء في 3 منازل شرق طولكرم

الصِّحَّة بغزَّة: 29 شهيدًا و124 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

نزوح واسع من جنين وطولكرم: 25 ألف فلسطيني يفرّون قسرًا من العدوان

اغتيال العقول.. كيف يحاول الاحتلال طمس مستقبل غزَّة بقتل قادة التعليم؟

حماس: نتنياهو يتحمَّل المسؤوليَّة الكاملة عن إفشال اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

أطباء بلا حدود تحذِّر من تفاقم المُعاناة بسبب أزمة المياه في غزَّة

17 غارة متتالية.. عدوان أمريكي على اليمن

سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزَّة برشقة صاروخية

26 مارس 2025 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
...
سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزَّة برشقة صاروخية

قصفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، مستوطنات الغلاف؛ تزامنًا مع سماع دوي صفارات الإنذار في المستوطنات.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، أنّ صفارات الإنذار دوّت في علوميم وكفار ميمون بغلاف غزة

وأفاد جيش الاحتلال برصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة، فيما دوّت صفارات الإنذار في "علوميم" و"كفار ميمون" بغلاف غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ويعد هذا القصف الخامس من قطاع غزة عقب استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع، فجر الثلاثاء الماضي 18 مارس/آذار الجاري.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة