سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزَّة برشقة صاروخية

قصفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، مستوطنات الغلاف؛ تزامنًا مع سماع دوي صفارات الإنذار في المستوطنات.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، أنّ صفارات الإنذار دوّت في علوميم وكفار ميمون بغلاف غزة

وأفاد جيش الاحتلال برصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة، فيما دوّت صفارات الإنذار في "علوميم" و"كفار ميمون" بغلاف غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ويعد هذا القصف الخامس من قطاع غزة عقب استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع، فجر الثلاثاء الماضي 18 مارس/آذار الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين