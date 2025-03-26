زعيم المعارضة يدعو لعصيان حكومة نتنياهو ويصفها بالمجرمة

وجّه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، انتقادات لاذعة لحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن "أي حكومة لا تحترم قرارات المحكمة هي حكومة خارجة عن القانون ولا تستحق الطاعة".

وشدد لبيد في تصريحات له، الأربعاء، على ضرورة عودة الحكومة إلى الالتزام بالمؤسسات القضائية، مطالباً نتنياهو بإعلان موقف واضح بهذا الشأن.

في السياق ذاته، حذّر كل من زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس، ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، من أن (إسرائيل) تواجه تهديداً داخلياً غير مسبوق، فيما اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت أن "البلاد على شفا حرب أهلية"، وذلك في ظل تفاقم الأزمة السياسية نتيجة قرار نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وتفاقم التوتر بعد أن أوقفت المحكمة العليا تنفيذ قرار الإقالة، إلى جانب تصويت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي والانقسامات الداخلية.

المصدر / فلسطين أون لاين