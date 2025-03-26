الصِّحَّة بغزَّة: 29 شهيدًا و124 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المُتواصل على قطاع غزة.

وقالت الصّحة، إنَّ 39 شهيدًا (بينهم 1شهيد انتشال) و124 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات، منذ استئناف الحرب في 18 مارس، بلغت 830 شهيدًا، و1,787 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,183 شهيدًا، و113,828 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



المصدر / فلسطين أون لاين