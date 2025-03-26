نزوح واسع من جنين وطولكرم: 25 ألف فلسطيني يفرّون قسرًا من العدوان

قالت مصادر محلية إن نحو 21 ألف مواطن نزحوا قسرًا من مدينة جنين ومخيمها جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عملياته لليوم 65 على التوالي.

وأكدت المصادر ذاتها أن أكثر من 4 آلاف عائلة فلسطينية أجبرت على النزوح قسرًا من مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية المحتلة، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عملياته لليوم الـ59 على المخيمين.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

1000 فلسطيني

وقالت بلدية جنين إن الاحتلال أخرج بالقوة نحو 1000 فلسطيني من منازلهم في محيط المخيم وحول بعضها لثكنات عسكرية.

ودفع الاحتلال تعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة في المخيم. كما يستمر الاحتلال إطلاق الرصاص الحي في محيط مخيم جنين وبشكل متوالي وسط تحركات فرق المشاة داخل المخيم وفي أحياءه، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم.

ووصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألف نازح موزعون بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة.

كذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ46، وسط تصعيد عسكري متواصل، وتعزيزات مكثفة، وعمليات تهجير قسري بحق السكان واعتقالات.

وصعدت قوات الاحتلال من عدوانها العسكري، حيث دفعت بتعزيزات كبيرة من الآليات والجرافات إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط حصار مشدد.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات