بلدية غزَّة: المدينة تعاني من تراكم نحو 175 ألف طن من النّفايات

قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النّبيه، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل منع طواقم البلدية من نقل النفايات إلى المكب الرئيسي شرق مدينة غزة.

وأوضح النبيه في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنّ "مدينة غزة تعاني من تراكم ما يزيد على 175 ألف طن من النفايات".

وأضاف "مضطرون لتجميع النفايات في مكبات عشوائية وغير صحية بين أحياء المدينة"، مشيرًا إلى أن النازحين أصبحوا يعيشون بجوار مكبات النفايات ما ينذر بكارثة صحية تهدد حياتهم.

وطالب بإدخال الآليات الثقيلة لجمع ونقل النفايات بعيدا عن أماكن الإيواء والنزوح.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يمنع الاحتلال "الإسرائيلي" طواقم بلدية غزة من الوصول للمكتب الرئيسي في منطقة جحر الديك قرب الحدود الشرقية، ما تسبب بتراكم النفايات داخل المدينة، وفق بيانات سابقة للبلدية.

كما أدى تدمير آليات جمع النفايات ونقص الوقود اللازم لتشغيل المتبقي منها إلى تفاقم هذه الأزمة حيث انتشرت المكبات العشوائية في أحياء وشوارع المدينة.

وتفوح من هذه المكبات روائح كريهة بينما تسببت في انتشار الحشرات والقوارض فيما تجرف مياه الأمطار الغزيرة شتاء أجزاء من تلك النفايات لتصل إلى مناطق إيواء وخيام النازحين، ما يضاعف من المخاطر الصحية التي تهددهم.

المصدر / فلسطين أون لاين