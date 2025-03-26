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أطباء بلا حدود تحذِّر من تفاقم المُعاناة بسبب أزمة المياه في غزَّة

26 مارس 2025 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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أطباء بلا حدود تحذِّر من تفاقم المُعاناة بسبب أزمة المياه في غزَّة

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يحظر فعليًا الوصول إلى المياه عن طريق قطع الكهرباء والوقود عن قطاع غزة.

وقالت "أطباء بلا حدود" في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن حظر الوصول للماء والكهرباء إحدى أساليب الحرب المدمرة المتواصلة في غزة، داعيةً إلى استعادة الهدنة فورًا والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه والصرف الصحي، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأوضحت منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى أطباء بلا حدود، بولا نافارو"، أنّ تواصل القوات الإسرائيلية حرمان سكان غزة من المياه عبر إيقاف الكهرباء ومنع دخول الوقود، وهما من الموارد الضرورية للبنية التحتية للمياه، بما في ذلك تشغيل المضخات.

وحذرت "نافارو" من تفاقم المعاناة بسبب أزمة المياه. مُبينة: "العديد من المدنيين يضطرون لشرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تمامًا."

وأكمل بيان "أطباء بلا حدود": "بالإضافة إلى الإصابات والوفيات الناجمة عن القصف، فإن الوصول إلى المياه الآمنة يؤثر بشكل كبير على ظروف حياة الناس وصحتهم".

ونبهت إلى أن مراكز الرعاية الصحية التابعة لـ "أطباء بلا حدود" في جنوب غزة تُالج حالات كثيرة من اليرقان والإسهال والجرب؛ "وجميعها ناتجة عن نقص إمدادات المياه الآمنة".

ويعاني الفلسطينيون بقطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة، بينها النقص الحاد في المياه جراء قطع الاحتلال "الإسرائيلي" إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار في العديد من المحافظات.

ويوم الإثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة بشكل يومي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، عبر سياسات إغلاق المعابر والتجويع والتعطيش والإبادة البطيئة، متجاهلًا بشكل صارخ كل القوانين الدولية والإنسانية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان الوحشي ونزف الدماء والحصار الخانق على قطاع غزة.

وأوضح المكتب الحكومي، أن الاحتلال لا يزال يواصل جريمته في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والوقود، لليوم الثالث والعشرين على التوالي، حيث يتم منع دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً، إلى جانب 50 شاحنة وقود، وهو ما أدى إلى كارثة إنسانية خانقة في مختلف القطاعات الحيوية، خصوصًا الصحية والخدمية.

ونوّه إلى أنّ قطع الاحتلال للكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح تسبّب في توقف توريد 20,000 كوب من المياه يوميًا لمحافظتي الوسطى وخان يونس، وهو ما يُهدد بتفاقم أزمة العطش، وزيادة انتشار الأمراض المُعدية والجلدية، في ظل بيئة صحّية مُتدهورة ونقص فادح في الخدمات الطبية.

وفي 18 مارس الجاري، أعلن الاحتلال "الإسرائيلي"، استئناف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية ومخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الحرب على غزة #إغلاق معابر غزة #طوفان الأقصى #التعطيش في غزة

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