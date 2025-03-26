تسجيل الأيتام في غزة: جمعية قطوف الخير تفتح باب التسجيل عبر الإنترنت

أعلنت جمعية قطوف الخير، وهي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية تأسست عام 2006، عن فتح باب التسجيل للأيتام في قطاع غزة لعام 2024.

وتهدف الجمعية إلى توفير الدعم الشامل للأيتام والفئات الهشة في القطاع من خلال برامج متنوعة تشمل الرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وبناء القدرات.

أهداف جمعية قطوف الخير:

- حماية وتمكين الأيتام والنساء والأطفال والشباب: توفير بيئة آمنة وداعمة للأيتام، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم والاندماج في المجتمع.

- التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة: تقديم برامج تدريبية وتأهيلية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأيتام وأسرهم.

- تعزيز الثقافة والهوية الفلسطينية: ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الثقافية لدى الأيتام.

- توفير الرعاية الصحية الأولية: تقديم خدمات صحية للأيتام، بما في ذلك الفحوصات الطبية والعلاج.

طريقة التسجيل:

- لتسجيل بيانات الأيتام، يُرجى الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا

- ملحوظة: من سجل سابقًا لا يحتاج للتسجيل مجددًا.

معلومات إضافية:

- لقد استفاد العديد من الأيتام من خدمات الجمعية، والعدد في تزايد مع كل دورة جديدة.

- تلتزم جمعية قطوف الخير بمبادئ حقوق الإنسان، وتعمل على تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في جميع أنشطتها.

- تسعى جمعية قطوف الخير دائمًا إلى تحسين حياة الأيتام وتمكينهم من العيش بكرامة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني.

- العنوان: فلسطين - قطاع غزة - الزوايدة - بئر أبو صلاح - خلف مسجد الفاروق.

المصدر / فلسطين أون لاين