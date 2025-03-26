الدِّفاع المدني: الاحتلال يستخدم صواريخ جديدة ذات قوَّة تدميرية هائلة

غزة/ محمد عيد

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي، منذ استئنافه "حرب الإبادة الجماعية" على غزة في 18 مارس/ آذار الجاري، صواريخ جديدة ذات قوة تدميرية هائلة.

وأوضح بصل، في تصريح لـ "فلسطين أون لاين" أمس، أن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية لمنازل سكنية وخيام إيواء وأماكن متفرقة تسببت في تدميرها بالكامل وتسويتها بالأرض، فيما أحدثت الصواريخ الجديدة، في بعض الحالات، حُفرًا عميقة.

وأشار إلى أن طبيعة هذه الصواريخ غير معلومة لطواقم الدفاع المدني، التي تجهل نوعها ومصدرها وقوتها التدميرية، لكنها تختلف عن تلك التي ألقاها الاحتلال خلال 15 شهرًا من "حرب الإبادة"، وصولًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار (19 يناير/ كانون الثاني - 18 مارس/ آذار) الجاري.

وبحسب رصد طواقم الدفاع المدني، استخدم جيش الاحتلال قبيل استئنافه الحرب صواريخ/ قنابل (GBU-39) عالية الدقة، التي تزن 250 رطلًا، منها 37 رطلًا من المتفجرات، ويتم إطلاقها من الطائرات الحربية.

وقال بصل: "سواء الصواريخ السابقة أو الجديدة (غير المعلومة)، فكلاهما يمتلك قوة تدميرية هائلة، وتُطلقها طائرات الاحتلال صوب أهداف مدنية، بما في ذلك منازل سكنية مبنية من الباطون أو ألواح الصفيح، أو حتى خيام الإيواء المصنوعة من القماش أو النايلون، بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وإحداث أكبر مساحة من الدمار".

تصعيد دموي

انقلابًا على الاتفاق الذي تم برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، استأنف جيش الاحتلال حرب الإبادة على غزة بسلسلة هجمات دموية فجر 18 مارس، استهدفت منازل قيادات ونشطاء ومقرات حكومية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 730 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 1,367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة.

وأفاد بصل بأن الصواريخ الجديدة تسببت في فقدان 100 شخص جديد تحت الأنقاض خلال الأيام الماضية، ليُضاف هذا العدد إلى 10,000 مفقود منذ بدء الحرب قبل 471 يومًا.

ودفع هذا الواقع الجديد إلى تسليط الضوء على النقص الحاد في الموارد لدى الفرق الخدماتية، مثل المركبات والمعدات الثقيلة، وهو ما أجبر المواطنين على البحث عن أقاربهم تحت الأنقاض باستخدام أدوات بدائية وإمكانات بسيطة.

عجز دولي مستمر

وفي هذا السياق، أكد بصل أن المنظمات الأممية والدولية والإنسانية لا تزال عاجزة عن تقديم الدعم للفرق الخدماتية في غزة، بما في ذلك الدفاع المدني، وزارة الصحة، ووزارة الأشغال، لتمكينها من التعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.

وأوضح أن محافظة غزة، التي يقطنها مليون ونصف مواطن، تحتاج - وفق المعايير الإنسانية - إلى رجل دفاع مدني لكل ألف مواطن، بالإضافة إلى معدات ثقيلة، وهي غير متوفرة في المحافظة أو غيرها من محافظات القطاع.

وأشار إلى أن غالبية الاستهدافات الإسرائيلية تتطلب معدات إسعاف وإنقاذ أكثر من المعتاد، مجددًا دعوته إلى إدخال المستلزمات الأساسية للفرق الخدماتية، التي تعاني حصارًا شاملًا جوًا وبرًا وبحرًا.

اختفاء طواقم إنقاذ

وكشف بصل عن فقدان الاتصال منذ الأحد الماضي بـ 6 من عناصر الدفاع المدني ومركباتهم، إلى جانب 10 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل السلطان غربي محافظة رفح، إثر عملية عسكرية إسرائيلية برية مفاجئة، مؤكدًا أن مصيرهم حتى اللحظة مجهول بالكامل.

وشدد على أن فقدان أي مركبة إسعاف أو إنقاذ يزيد من الأعباء الخدماتية على الطواقم التي تعمل بلا توقف منذ 18 شهرًا، حيث فقدت خلال الحرب مقراتها ومعداتها ومركباتها، إلى جانب سقوط العديد من كوادرها بين شهداء، وأسرى، وجرحى.

ناشد المتحدث باسم الدفاع المدني العالم والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة، والقيام بدورهم الإنساني تجاه المدنيين، إضافة إلى تقديم المساعدات اللازمة للفرق الخدماتية لتمكينها من أداء مهامها.

وفي إحصائية سابقة، أعلن جهاز الدفاع المدني استشهاد 97 من كوادره، وإصابة 319 آخرين، إلى جانب تدمير 17 مقرًا تابعًا له، و61 مركبة، بسبب القصف الإسرائيلي، فيما لا يزال 27 من كوادر الجهاز محتجزين لدى الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين