"بينهم أسيران محرران".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، من بينهم أسيران محرران.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من مخيم بلاطة شرق نابلس، عقب اقتحام المخيم مرتين متتاليتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشبان الذين اعتقلهم الاحتلال هم: سامر حشاش، ومحمد حشاش، وعلي حشاش، وماهر حرب، وهاني مشه.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اقتحم عدة أحياء في المنطقتين الغربية والشرقية من مدينة نابلس، وداهم منزلًا عند مفترق زواتا غربا، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أحمد بشار أبو عليا، وأنس زكي أبو عليا، واستجوبت العشرات، خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله.

كما احتجزت قوات الاحتلال أكثر من 30 شاباً، وقامت بالتحقيق معهم ميدانيا، قبل الإفراج عنهم لاحقا.

وذكر رئيس مجلس قروي المغير، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد منتصف الليلة، القرية من مدخليها الشرقي والغربي، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وسط عمليات تخريب وتكسير.

وأضاف أبو عليا، أن قوات الاحتلال حولت منزل الأسير المحرر جبر أبو عليا إلى ثكنة عسكرية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي بعجاوي من الحي الشرقي من مدينة جنين، بعد محاصرة منزله من قبل قوات خاصة "مستعربين"، وطلبت منه الخروج وتسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت القنابل الضوئية في مخيم جنين ومحيطه ليلة أمس.

ويُذكر ان عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ65، مخلفاً 34 شهيدا، وعشرات الاعتقالات، والاصابات، وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية ونزوح قرابة 20 ألف نازح.

وفي بيت لحم، ذكرت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي عماد القيسي، ويزن عمار أبو طربوش من مخيم بيت جبرين، فيما احتجزت أكثر من 20 مواطنا لساعات، وحققت معهم ميدانيا.

ومن مخيم عايدة شمالا، اعتقلت تلك القوات ثلاثة مواطنين، وهم: سلامة جواريش، ونادر ثائر جواريش، وأحمد حسين أبو سرور، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات