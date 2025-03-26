"الإبادة الجماعيَّة" في يومها التَّاسع.. مجزرةٌ دامية في جباليا وقصفٌ مُتواصل على رفح

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم التَّاسع تواليًا، حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى عقب ارتكابه مجازر دامية بحقهم، وخرق اتّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التَّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار الجاري، 730 شهيدًا، و1,367 إصابة، وفق تقرير وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50 ألفًا و82 شهيدًا، و 113 ألفًا و408 إصابات، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مجزرةً دامية، عقب قصفه منزًلا مأهولاً بالسكان من عائلة النجار في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 8 شهداء بينهم أربعة أطفال، وإصابة آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية في قرية أم النصر شمال غزة، وإطلاق نار كثيف من قبل الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة العازلة.

وكثّف الاحتلال خلال السّاعات الماصية إطلاق النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في ظل تواصل القصف المدفعي على شمال شرق مخيم البريج.

ونسف الاحتلال عدة منازل في حي السلطان فيما أطلقت طائرات مسيّرة "كواد كابتر" النار محيط دوار النجمة وسط مدينة رفح ، وشنت طائرات الاحتلال غارة غرب المدينة.

وواصلت آليات الاحتلال إطلاق النار تجاه منازل المواطنين شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، فيما ارتقى شهيدان جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام ديوان النجار وسط خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين