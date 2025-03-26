الاحتلال يُفرج عن 4 أسرى من قطاع غزَّة

أكد مكتب إعلام الأسرى، فجر اليوم الأربعاء، وصول 4 أسرى لمجمع ناصر الطبي في خانيونس؛ تم الإفراج عنهم من معبر كرم أبو سالم على متن إسعاف تابع للهلال الأحمر.

وقال "إعلام الأسرى" في بيان صحفي، إن 4 أسرى من قطاع غزة وصلوا فجر اليوم إلى مجمع ناصر الطبي، بوضعٍ صحي صعب عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

ونشر "إعلام الأسرى" أسماءهم، وأماكن اعتقالهم، وهم:

1_وائل فتحي علي أبو غالي (40 عامًا) اعتقل من مدينة رفح جنوب القطاع قبل 4 أيام.

2_ممتاز محمد شمس سلمان (48 عامًا) سكان بيت لاهيا تم اعتقاله من الرام بالضفة الغربية المحتلة قبل 3 أيام.

3_ أحمد صبحي علي أبو نادي (31 عامًا) سكان المغازي تم اعتقاله من الرام بالضفة الغربية المحتلة قبل 3 أيام.

4_ إياد محمد عبد بخيت (37 عامًا) سكان الشيخ رضوان تم اعتقاله من الرام بالضفة الغربية المحتلة قبل 3 أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين