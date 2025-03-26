القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تنفِّذ عمليَّتين عسكريَّتين في البحر الأحمر ويافا المُحتلَّة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت فيهما منطقة يافا المحتلة، وحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ على اليمن.

وقالت القوات اليمنية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنّه في الذكرى العاشرةِ ليومِ الصمودِ الوطنيِّ السادسِ والعشرين من مارس، وفي إطارِ مواجهةِ التصعيدِ بالتصعيد نفذت القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتُ البحريةُ خلالَ الساعاتِ الماضيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ من خلالِها القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكية "ترومان" التي ينطلقُ منها العدوانُ على اليمن".

وأوضحت أنّ المواجهة والاشتباك استمرت لعدةِ ساعاتٍ فيما تستمرُّ القواتُ المسلحةُ حتى ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ في التصدي الفاعلِ للعدوانِ والتعاملِ المسؤولِ مع مختلفِ التطوراتِ والمستجداتِ ضمنَ منطقةِ العمليات.

وأضافت، أنه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في غزةَ، واستمراراً في إسنادِه ودعمِه، وفي وقتٍ سابقٍ استهدفَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ أهدافاً عسكريةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ".

وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنها مستمرة في التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ ومواجهةِ التصعيدِ بالتصعيد، مشددةً على أن الاستمرار في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها سابقاً والاستمرارِ في تنفيذِ العملياتِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

ودعتْ كلّ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا إلى التحركِ لوقفِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين