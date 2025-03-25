وزارة الصحة بغزَّة: نواجه أزمة في توفير وحدات الدم من المتبرعين

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذرت وزارة الصحة في غزة من تداعيات نفاد أدوية الرعاية الأولية، وتطالب بالضغط على إسرائيل لإدخال الأدوية واللقاحات الخاصة بالأطفال، محذّرة من خطر حقيقي على حياة المرضى.

وقال مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة عاهد سمور إن الاحتلال دمّر معظم مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المراكز المتبقية تعمل بالحد الأدنى.

وأضاف سمور أن المرضى محرومون من تلقي أدويتهم، كما أن الأطفال محرومون من تلقي المطعومات الخاصة بهم، في ظل حالة الإغلاق التام التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة، ويمنع بموجبها إدخال المساعدات الإنسانية والطبية على القطاع منذ قرابة شهر.

وبين سمور أن الاحتلال دمر 32 مركزًا صحيًا من أصل 50 مركزًا كانت تعمل في مختلف أنحاء قطاع غزة بشكل كلّي خلال العدوان، فيما تضرّرت معظم المراكز المتبقية بشكل متفاوت، مضيفًا أن وزارة الصحة عملت، بالتعاون مع الشركاء، على إعادة تأهيلها بشكل جزئي، ليتم عبرها تقديم الخدمات الصحية الممكنة للجمهور.

وأشار سمور إلى أن فرض الاحتلال للعديد من المناطق على أنها حمراء وإجبار المواطنين على النزوح قسريًا منها، أدى إلى مزيد من التراجع في تقديم خدمات الرعاية الأولية وشكل ضغطًا كبيرًا على المراكز القليلة المتبقية في ظل تكدس النازحين في المناطق المحيطة فيها.

وأشار سمور إلى أن العديد من الأصناف الدوائية الخاصة بمرضى الرعاية الأولية نفدت بشكل كامل، فيما العديد من الأصناف الأخرى بدأت تقترب من النفاد، مما قد يشكل تداعيات خطيرة على هؤلاء المرضى.

على صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة بغزة بزايد الاحتياج لوحدات الدم، للتعامل مع العدد الكبير من الجرحى، ولتغطية احتياج مرضى الدم بالمستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن أرصدة المهام الطبية الخاصة بالمختبرات وبنوك الدم مستنزفة، وأن ما هو متوفر لا يلبي متطلبات العمل؛ مع تزايد أعداد المصابين بفعل استمرار الغارات والمجازر الإسرائيلية في مختلف أماكن القطاع.

وأضافت الصحة أن استمرار إغلاق المعبر أمام الإمدادات الطبية والتجهيزات الخاصة بالمختبرات يفاقم الأزمة؛ حيث أن الاحتياج من وحدات الدم في المستشفيات يبلغ شهريًا 8000 وحدة لتغطية احتياج الجرحى ومرضى الدم والثلاسيميا.

وعلى ضوء ذلك، أكد الوزارة أنها تواجه تحديًا في توفير وحدات الدم من المتبرعين نظرًا لإنعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي لدى المواطنين.

كما أوضحت أن المختبرات في مستشفيات غزة والشمال تعمل ضمن إجراءات إسعافية نظرًا لعدم توفر الأجهزة المخبرية والمستهلكات الخاصة بها.

من جانبه، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في جميع المستلزمات الطبية، وأصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية للمصابين بسبب انعدام الإمكانيات.

وأوضح أبو سلمية، أن المستشفيات لا تمتلك مخزونًا كافيًا من وحدات الدم لعلاج الجرحى، بينما تعمل الطواقم الطبية بالقطاع في حالة إنهاك تام.

وشدد على الحاجة العاجلة إلى مستشفيات ميدانية، وغرف عمليات، وأسرة إضافية في شمال غزة، لمواجهة العدد الكبير من المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الصحة بغزة مناشدتها للمواطنين بالتوجه إلى المستشفيات العاملة للتبرع بالدم.

وفجر الـ 18 من مارس/ آذار الجاري، استأنفت حكومة الاحتلال، بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال غارات عنيفة طاولت معظم مناطق القطاع واستهدفت المدنيين وقت السحور، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ ذلك الحين، استشهد 673 فلسطينيًا وأصيب ألف و233 آخرين، بينهم حالات خطرة جدا، في حين لا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقد تخطى عدد شهداء الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حاجز الـ50 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وقالت تقارير أممية إن الأوضاع في القطاع متجهة إلى مزيد من التدهور في ظل استمرار حالة الإغلاق والحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، على الصعيدين الصحي والإنساني. كما باتت المستشفيات في قطاع غزة غير قادرة على التعامل مع كم الإصابات الهائل الذي يصل إليها في ظل افتقادها إلى أبسط التجهيزات والإمكانيات الطبية مع تصاعد العدوان الإسرائيلي.