الإعلاميَّ الحكوميِّ: الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسريِّ لـ 15 من كوادر الإسعاف برفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بمواصلة جرائم الإخفاء القسري باختطاف 15 من كوادر الإسعاف والدفاع المدني في رفح، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان: "يواصل جيش الاحتلال ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، فبعد أن أمعن في استهداف المدنيين والبنية التحتية، ارتكب جريمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود، حيث أقدم على اختطاف 15 من أفراد طواقم الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني قبل يومين في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، في أثناء تأدية واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وإغاثة المنكوبين».

وأكد المكتب أن "هذه الجريمة النكراء تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي عبر الإخفاء القسري المتعمد بحق كوادر إنسانية تتمتع بحماية دولية وفق اتفاقيات جنيف، وتكشف بوضوح عن السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال لاستهداف الطواقم الطبية والإنسانية، في انتهاك مباشر للاتفاقيات الدولية التي تضمن حمايتهم وتجرّم المساس بهم تحت أي ظرف".

وأضاف: "إننا نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة الخطيرة، ونُحمِّل الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء المختطفين وسلامتهم، نعتبر هذا التصعيد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الفورية".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية".

وشدد المكتب على أن "تكرار الاحتلال لهذه الجرائم، واستهدافه المستمر للطواقم الطبية والإنسانية، كما جرى بحق الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، يؤكد ضرورة تحرك دولي عاجل وفاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات وفرض إجراءات رادعة توقف جرائم الاحتلال المتواصلة".

وفي وقت سابق، أكّدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن مصير 9 من طواقم الإسعاف لا يزال مجهولا لليوم الثالث، بعد "محاصرتهم واستهدافهم" غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية منذ 23 آذار/ مارس الجاري.

وأضافت الجمعية في بيان: "لليوم الثالث على التوالي، لا يزال مصير تسعة من طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مجهولا، عقب حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال في رفح".

وأكدت أن إسرائيل تواصل رفض "كل محاولات التنسيق عبر المنظمات الدولية، لوصول فريق الإنقاذ إلى المكان".

وأعربت عن قلقها البالغ على سلامة طواقمها، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

وأول من أمس، الأحد، أعلنت الجمعية في بيان، فقدان اتصالها بطواقمها غرب رفح بعد محاصرة الجيش لـ4 مركبات إسعاف تابعة للهلال الأحمر وطواقمه، عقب توجههم إلى المكان لإنقاذ جرحى.

وقالت في ذلك البيان إن عددا من مسعفيها أصيبوا جراء اعتداء إسرائيلي، فيما لا تزال تجهل مصيرهم.

كما فقد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في اليوم نفسه، الاتصال بطاقمه الذي خرج لإنقاذ طاقم الهلال الأحمر غرب رفح، وفق بيان صدر عنه آنذاك.

والأحد كذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية جوية وبرية على حي تل السلطان برفح، وقتل وأصاب مدنيين، وحاصر الآلاف منهم.

وبعد ساعات، أعلن الجيش في بيان الانتهاء من تطويق تل السلطان، لتعميق سيطرته و"توسيع المنطقة الأمنية العازلة"، جنوبيّ القطاع.

وتشمل المنطقة الأمنية في رفح محور "فيلادلفي"، الممتد على طول الحدود مع مصر والذي تسيطر عليه إسرائيل، ورفضت الانسحاب منه ضمن تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، علاوة على مساحة بعمق 500-700 متر من الجانب الفلسطيني.

ومنذ استئنافها الحرب على غزة، في 18 من الشهر الجاري، قتلت إسرائيل 730 شخصا، وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة.