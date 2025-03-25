الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها الدوليين في غزَّة بنحو الثلث

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي أن المنظمة الدولية ستخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالت فيلوتشي في مؤتمر صحفي بجنيف "نسعى لخفض عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة"، وذكرت أن هذا يعني نحو 30 من أصل 100 موظف دولي.

وأضافت أن الوكالات ذات الصلة تشمل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي، منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة بغزة، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وامتدت عمليات القصف لتطال عاملين في المجال الإنساني والإغاثي والإعلامي.

ويوم الأحد الماضي، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من أفراد الإسعاف في رفح جنوبي قطاع غزة، ثم انقطعت معهم الاتصالات.

ولليوم الثالث على التوالي، تؤكد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أنه لا يزال مصير 9 من طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مجهولا عقب حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال في رفح.

وقالت الجمعية لا زالت سلطات الاحتلال ترفض كل محاولات التنسيق عبر المنظمات الدولية لوصول فريق الإنقاذ إلى المكان... وتحمَل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

ومنذ استئناف الاحتلال تصعيد الحرب على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، استشهد 792 فلسطينيا. بحسب ما جاء في بيان وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء. وأكد البيان أن المستشفيات استقبلت 62 شهيدا خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح الثلاثاء.

وأفادت الوزارة في بيان إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 بلغت 792 شهيدا و 1663 إصابة». وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50144 قتيلا و 113704 إصابة.