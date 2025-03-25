الصِّحَّة بغزَّة: 62 شهيدًا و296 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ 62 شهيدًا و296 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس الجاري، بلغت 792 شهيدًا، 1,663 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,144 شهيدًا و 113,704 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ونوّهت وزارة الصّحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين