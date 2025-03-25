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متظاهرون يُغلقون مدخل "الكنيست" احتجاجًا على تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة

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متظاهرون يُغلقون مدخل "الكنيست" احتجاجًا على تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة

25 مارس 2025 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
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متظاهرون يُغلقون مدخل "الكنيست" احتجاجًا على تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة

أغلق المتظاهرون صباح اليوم الثلاثاء مدخل الكنيست احتجاجًا على تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة، بالتزامن مع التصويت على ميزانية 2025.

وأدى هذا الإغلاق إلى اضطرار الوزراء وأعضاء الكنيست لدخول المبنى سيرًا على الأقدام، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعضو الكنيست ألموغ كوهين. فيما وصل وزير الحرب يسرائيل كاتس عبر طائرة هليكوبتر قادمًا من جولة في الجنوب.

واشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن التي طلبت إخلاء المنطقة بالقوة.

وتستمر الاحتجاجات ضد هذه التعديلات، حيث يُتوقع أن تنطلق مظاهرات غدًا في "تل أبيب"، تليها مظاهرة في القدس لاحقًا اليوم.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
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