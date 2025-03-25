فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

5 شهداء في قصف الاحتلال على درعا

شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يرتكب مجازر مروّعة في قطاع غزَّة لليوم الثَّامن تواليًا

حماس تدعو للنَّفير العام دفاعًا عن غزَّة والأقصى في أيّام الجمعة والسبت والأحد القادمة

الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقم الإسعاف لا يزال مجهولاً في رفح

استهداف "إسرائيل" للمسؤولين السياسيين والإداريين في غزة: قانوني أم جريمة دولية؟

توتر بين وزير الحرب ورئيس الأركان بسبب إقالة مسؤول عسكري

لليوم الـ 64 تواليًا.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها

"الأورومتوسطي" لـ"فلسطين أون لاين": 9300 مجزرة ضد عائلات غزة.. والكارثة الإنسانية غير مسبوقة

تحذيرات من حملات إعلامية تستهدف المقاومة ودعوات لاستراتيجية لمواجهتها

لاعب جديد يلتحق بقافلة شهداء الحركة الرياضيَّة في غزَّة

5 شهداء في قصف الاحتلال على درعا

25 مارس 2025 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
...
5 شهداء في قصف الاحتلال على درعا

ارتقى خمسة شهداء وأصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة جوية على بلدة كوبا، أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء وعدد من الجرحى.

وفجر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال الحربية "الإسرائيلية"، مواقع عسكرية في محافظة حمص وسط سوريا، مستهدفة قاعدتي تدمر والتيفور العسكريتين.

وأعلن الاحتلال، أنه قصف أهدافًا في قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط البلاد وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام.

وبوتيرة شبه يومية يشن الاحتلال منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى استشهاد مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ووفق إحصاءات المرصد السوري، استهدفت "إسرائيل" الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، 32 مرة، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 40 هدفا ما بين مستودعات أسلحة وذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات باستشهاد 12 شخصا، بينهم 5 من إدارة العمليات العسكرية، وإصابة آخر بجروح، واستشهاد 5 مدنيين، بالإضافة إلى 2 مجهولي الهوية يحملان الجنسية اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #القصف على سوريا #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة