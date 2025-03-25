5 شهداء في قصف الاحتلال على درعا

ارتقى خمسة شهداء وأصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة جوية على بلدة كوبا، أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء وعدد من الجرحى.

وفجر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال الحربية "الإسرائيلية"، مواقع عسكرية في محافظة حمص وسط سوريا، مستهدفة قاعدتي تدمر والتيفور العسكريتين.

وأعلن الاحتلال، أنه قصف أهدافًا في قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط البلاد وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام.



وبوتيرة شبه يومية يشن الاحتلال منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى استشهاد مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ووفق إحصاءات المرصد السوري، استهدفت "إسرائيل" الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، 32 مرة، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 40 هدفا ما بين مستودعات أسلحة وذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات باستشهاد 12 شخصا، بينهم 5 من إدارة العمليات العسكرية، وإصابة آخر بجروح، واستشهاد 5 مدنيين، بالإضافة إلى 2 مجهولي الهوية يحملان الجنسية اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين