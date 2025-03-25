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الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقم الإسعاف لا يزال مجهولاً في رفح

25 مارس 2025 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقم الإسعاف لا يزال مجهولاً في رفح

 قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مصير تسعة من طواقم الإسعاف التابعة لها لا يزال مجهولًا منذ ثلاثة أيام، عقب حصارهم واستهداف قوات الاحتلال لهم في رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض كل محاولات التنسيق عبر المنظمات الدولية، لوصول فريق الإنقاذ إلى المكان.

وأعربت الجمعية عن بالغ قلقها بشأن سلامة طواقمها، وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

وأمس الإثنين، قالت بلدية رفح، إن  حي تل السلطان يتعرض لإبادة جماعية، ولا يزال آلاف المدنيين محاصرين تحت قصف "إسرائيلي" عنيف من دون وسيلة نجاة.

وأوضحت البلدية في تصريح صحفي، أنّ الاتصالات مقطوعة عن حي تل السلطان والعائلات بلا ماء أو غذاء أو دواء وسط انهيار تام للخدمات الصحية، مشيرةً إلى أنّ الجرحى في المنطقة ينزفون حتى الموت والأطفال يموتون جوعًا وعطشًا تحت الحصار والقصف المتواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الهلال الأحمر #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اعتقال طواقم الإسعاف

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