الاحتلال يقصف قاعدتين عسكريتين في حمص

قصفت طائرات الاحتلال الحربية "الإسرائيلية"، فجر اليوم الثلاثاء، مواقع عسكرية في محافظة حمص وسط سوريا، مستهدفة قاعدتي تدمر والتيفور العسكريتين.

وأعلن الاحتلال، أنه قصف أهدافًا في قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط البلاد وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام.

وأضاف أن قاعدة تدمر و"تي-4″ الجوية العسكرية تحتويان على "قدرات عسكرية" متبقية.

ومساء الجمعة الماضية، كان جيش الاحتلال قد أعلن استهداف قدرات عسكرية "إستراتيجية" في قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد، وأصيب عنصران من قوات وزارة الدفاع السورية في الغارات.

وبوتيرة شبه يومية يشن الاحتلال منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى استشهاد مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ومن جانبها، اتهمت الخارجية السورية إسرائيل بشن حملة ضد "استقرار البلاد"، وقالت الحكومة السورية إن "العدوان (جزء من) حملة إسرائيلية ضد الشعب السوري واستقرار البلاد".

ووفق إحصاءات المرصد السوري، استهدفت "إسرائيل" الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، 32 مرة، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 40 هدفا ما بين مستودعات أسلحة وذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات باستشهاد 12 شخصا، بينهم 5 من إدارة العمليات العسكرية، وإصابة آخر بجروح، واستشهاد 5 مدنيين، بالإضافة إلى 2 مجهولي الهوية يحملان الجنسية اللبنانية.

المصدر / وكالات