استعلام ملكيات الطابو إلكترونيًا: خدمة جديدة من سلطة الأراضي الفلسطينية (رابط الدخول)

أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية عن إطلاق خدمة استعلام ملكيات الطابو إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم العقارية وتحديث الخدمات الحكومية. وتتيح هذه الخدمة للمواطنين الاطلاع على بيانات ملكياتهم العقارية بسهولة وسرعة عبر الإنترنت، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

مزايا الخدمة الجديدة:

- سرعة وسهولة الوصول: يمكن للمواطنين الاستعلام عن بيانات ملكياتهم العقارية من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.

- الشفافية والدقة: توفر الخدمة بيانات دقيقة وموثوقة حول الملكيات العقارية المسجلة رسميًا، مما يعزز الشفافية في المعاملات العقارية.

- تقليل الازدحام في المكاتب الحكومية: تساهم الخدمة في تخفيف الضغط على مكاتب سلطة الأراضي، مما يتيح للموظفين التركيز على معالجة الطلبات الأكثر تعقيدًا.

- تعزيز التحول الرقمي الحكومي: تأتي هذه الخدمة في إطار استراتيجية الحكومة الفلسطينية للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية متطورة.

كيفية استخدام خدمة استعلام ملكيات الطابو:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لسلطة الأراضي عبر الرابط التالي: اضغط هنا

- إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية أو رقم القيد العقاري.

- الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالملكية العقارية، بما في ذلك المعلومات المسجلة لدى سلطة الأراضي.



المصدر / فلسطين أون لاين