شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يرتكب مجازر مروّعة في قطاع غزَّة لليوم الثَّامن تواليًا

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثّامن على التَّوالي حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة، مرتكبًا مجازر دامية بحقِّ المواطنين، ومنتهكًا بشكل فاضح لاتفاق وقف إطلاق النّار الذي تمّ توقيعه في 19 يناير الماضي مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,082 شهيدًا و 113,408 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التَّطوُّرات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد أفاد الدفاع المدني بغزة بارتقاء 5 شهداء وإصابة 12 شخصًا بقصف الاحتلال عمارة جودت قرب مسجد الفاروق المجاور لمضخة الصرف الصحي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان أحدهما طفل وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف منطقة قيزان النجار بخانيونس، والشهيدان هما: عبادة زياد النجار، الطفل وسيم زياد النجار.

وارتكب الاحتلال مجزرةً دامية عقب قصف خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة حمد شمالي خان يونس، ما أدى لارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين.

وشن طيران الاحتلال غارةً على منطقة المجايدة غرب خانيونس، فيما ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع النص بمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس.

وقالت مصادر طبية، إن 3 شهداء وعدة إصابات وصلوا إلى مستشفى العودة إثر استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو الروس بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة الزريعى في شارع النخل بدير البلح وسط قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية ارتقاء شهيد جراء قصف الاحتلال شاليه يؤوي نازحين بمنطقة القرعان في بلدة الزوايدة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الغربية لبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ووسط مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة مصبح مدينة رفح.

واستشهد 3 مواطنين وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عليان" في بيت لاهيا، بالتزامن مع 3 غارات متتالية على مدينة غزة، إحداها استهدفت مركبة جيب فارغة بمنطقة الطيران.

المصدر / فلسطين أون لاين