الاحتلال ينفِّذ حملة مُداهمات واعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في الضّفة الغربية، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز عورتا بعد أنباء عن تسلل قوة خاصة داخل مخيم بلاطة شرقي المدينة، وداهمت عدداً من المنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من الجيبات العسكرية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددًا من المنازل في منطقة الجبل الشمالي، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت منها ثلاثة مواطنين، عرف منهم: فراس الواوي، وعيد الواوي.

وأضافت المصادر بأن جيبات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة ومنطقة بلاطة البلد مرتين متتاليتين فجر اليوم وصباحًا، واعتقلت أربعة مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم: حسن كساب، ونضال كساب من بلاطة البلد، ومجاهد أبو حمادة، وعثمان أبو حمادة من مخيم بلاطة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين، واعتقلت المواطن حبيب الصالحي من هناك.

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بينما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام قرية دير غسانة قضاء رام الله، بعد ان اقتحمت خلال الفجر قرية قراوة بني زيد.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم عدة منازل خلال اقتحامه حي أم الشرايط، وسطح مرحبا، في مدينة البيرة، فيما داهم الجنود منزل المحرر سلامة قطاوي في بلدة بيرزيت شمال رام الله وعبثت بمحتوياته.

واقتحمت آليات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وداهمت عدة منازل فيهما، كما اقتحمت بلدة بيتونيا غربا، ومخيم الجلزون شمالا.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل، وبلدة إذنا غربها جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابة برصاص الاحتلال الحي في بلدة خاراس شمال غرب الخليل.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بإصابة أربعة فلسطينيين بجروح وكدمات، جراء تصديهم لهجوم شنه مستوطنون مسلحون من مستوطنة “سوسيا” المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل، مساء أمس الإثنين.

وشن المستوطنون هجوما على القرية، محاولين سرقة قطيع أغنام، تزامنا مع إطلاقهم الرصاص الحي في الهواء، وحطموا ممتلكا الأهالي وخزانات المياه والمركبات.

كما هاجم مستوطنون آخرون منزل صدام أبو قبيطة بمنطقة “اشكارة” جنوب شرق يطا وألقوا الحجارة على منزله واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب بإصابته برضوض.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات