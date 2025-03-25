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بالفيديو خاض اشتباكًا مُسلَّحًا عنيفًا.. استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال في قلقيلية

25 مارس 2025 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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خاض اشتباكًا مُسلَّحًا عنيفًا.. استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر براء مسكاوي خلال اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات خاصة "إسرائيلية" في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي النقار، بمركبات مدنية، وحاصرت محلا تجارياً تحصن به مسكاوي.

وأوضحت المصادر، أن مسكاوي خاص اشتباكًا مسلحًا مع الاحتلال قبل أن يسمع المواطنون أصوات لقذائف "إنيرجا" أطلقها الاحتلال تجاه المحل المحاصر، ما أدى لارتقاء مسكاوي.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد مسكاوي ورفضت تسليمه لذويه حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن شابًا آخر أصيب برصاص الاحتلال في القدم وتم نقله إلى مستشفى نزال الحكومي في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من حي النقار في قلقيلية.

يذكر أن مسكاوي أسير محرر أفرج عنه في 22 ديسمبر 2024، بعد قضائه 22 شهرا في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #براء مسكاوي

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