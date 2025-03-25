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بالفيديو استشهاد الأسير المُحرر براء مسكاوي في اشتباكٍ مسلَّح مع الاحتلال في قلقيلية

25 مارس 2025 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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استشهاد الأسير المُحرر براء مسكاوي في اشتباكٍ مسلَّح مع الاحتلال في قلقيلية

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر براء مسكاوي خلال اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات خاصة "إسرائيلية" في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي النقار، بمركبات مدنية، وحاصرت محلا تجارياً تحصن به مسكاوي.

وأوضحت المصادر، أن مسكاوي خاص اشتباكًا مسلحًا مع الاحتلال قبل أن يسمع المواطنون أصوات لقذائف "إنيرجا" أطلقها الاحتلال تجاه المحل المحاصر، ما أدى لارتقاء مسكاوي.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد مسكاوي ورفضت تسليمه لذويه حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن شابًا آخر أصيب برصاص الاحتلال في القدم وتم نقله إلى مستشفى نزال الحكومي في المدينة.

يذكر أن مسكاوي أسير محرر أفرج عنه في 22 ديسمبر 2024، بعد قضائه 22 شهرا في سجون الاحتلال.

ومن جهتها، نعت كتائب الشهيد القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد القسامي المجاهد براء يوسف مسكاوي، مؤكدةً أنّ هتافه بـ "لبيك يا غزة" خلال اشتباكه مع قوات العدو، سيبقى يدوّي في كل أرجاء ضفتنا الغرّاء ما دام العدوان الغاشم متواصلًا بحق أهلنا في القطاع الصامد.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #براء مسكاوي

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