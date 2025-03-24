سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزَّة برشقات صاروخيَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مستوطنات" سديروت" و"نتيف هعسراه" و"زيكيم" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، في تصعيد جديد تشهده المنطقة.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب، "قصفنا “سديروت” و”نتيف هعسراه” و”زيكيم” ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية”.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الصواريخ، مشيرًا إلى أن سلاح الجو تمكن من اعتراض صاروخين عبرا من قطاع غزة، على حد زعمه.

كما أعلنت بلدية "سديروت" عن تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة، ما أدى إلى حالات هلع وإصابات بين السكان أثناء توجههم إلى المناطق المحمية.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة الشمالي.

يأتي هذا التطور في ظل استئناف الاحتلال عملياته العسكرية في غزة خلال مارس/آذار الجاري، عقب وقفٍ لإطلاق النار دام شهرين، غير أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق ورفض استكماله أو تنفيذ التزاماته.

وفجر الـ 18 من مارس/ آذار الجاري، استأنفت حكومة الاحتلال، بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال غارات عنيفة طاولت معظم مناطق القطاع واستهدفت المدنيين وقت السحور، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ ذلك الحين، استشهد 673 فلسطينيًا وأصيب ألف و233 آخرين، بينهم حالات خطرة جدا، في حين لا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية.



