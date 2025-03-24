نعى صديقه قبل ارتقائه بدقائق... استشهاد الصَّحفيِّ حسام شبات بقصف إسرائيليّ شمال غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد مراسل قناة الجزيرة مباشر الصحفي حسام شبات، اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي استهدفه شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الصحفي شبات ارتقى بعد قصف الاحتلال سيارته في شارع صلاح الدين شمال قطاع غزة.

وجاء استشهاد شبات بعد أقل من ساعة من نشره -عبر إنستغرام- نبأ استشهاد الصحفي محمد منصور مراسل قناة “فلسطين اليوم” إثر قصف مشابه استهدف شقته في خان يونس جنوبي القطاع.

أما آخر ما نشره الزميل شبات عبر منصة إكس مساء أمس الأحد، فكان “في غزة، الجريح يُقتل”، وذلك تعليقًا على استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي.

في غزة

الجريح يقتل — حسام شبات (@HossamShabat) March 23, 2025

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى (208 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي حسام شبات مراسل قناة الجزيرة مباشر – شمال غزة

وأدان المكتب الحكومي، في بيان له، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، مطالبًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما دعا إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

وبدعم أميركي أوروبي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.