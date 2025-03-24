استشهاد الصحفي "منصور" يرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 207

أعلن "المكتب الإعلامي الحكومي في غزة"، عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 207 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد استشهاد الصحفي محمد منصور، مراسل قناة "فلسطين اليوم" الفضائية.

وأدان "المكتب الإعلامي"، في بيان صحفي اليوم الإثنين، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين.

ودعا "المكتب" الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي

وأكد "المكتب الإعلامي الحكومي" تحميل الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإدارة الأمريكية والدول الداعمة له مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب البيان المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والدولية ذات الصلة بالشأن الإعلامي، بتحمل مسؤولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات، وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط الجاد والفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم المتواصلة بحق الصحفيين، وتوفير الحماية لهم أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني.

وبدعم أميركي أوروبي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين