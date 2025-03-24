هيئة الأسرى: انتشار مرض سكابيوس بشكل كبير بين أسرى سجن "جلبوع"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأوضاع الاعتقالية لأسرى سجن جلبوع سيئة ومأساوية، حيث ينتشر مرض سكابيوس بشكل كبير بينهم مع إهمال طبي متعمد من إدارة السجن، رغم وجود حالات مرضية صعبة ومستعصية، إذ تتعمد الإدارة عدم فصلها عن باقي الأسرى.

وأفادت محامية الهيئة، في بيان الاثنين، بأن الطعام المقدم للأسرى سيئ وقليل، رغم حلول شهر رمضان، كما أن مدة الفورة ساعة واحدة فقط.

وزارت محامية الهيئة، الأسير محمد صالح محمد حمدان (35 عاما) من مخيم العين بنابلس، وهو معتقل إداري منذ تاريخ 22-3-2023 ومصاب بثلاث رصاصات في كلتا قدميه، ولم يخضع لأي علاج طبيعي عقب إزالة الرصاصات، ما أدى إلى تأذي العصب بشكل كبير، ويضع جهاز منظم قلب يجب تغييره كل خمس أعوام، وقد حان وقت تغييره في تاريخ 18-6-2024.

كما يعاني الأسير حمدان من مشقة رحلة تغيير الجهاز، إذ يتم إخراجه ووضع منظم قلب له في مستشفى العفولة الساعة العاشرة صباحا وإرجاعه في صبيحة اليوم التالي قرابة الساعة 11 ظهرا، وطيلة الوقت يبقى مقيدا، كما أنه يعاني من الجرب والحكة المستمرة في الجسم دون علاج، وفقد 15 كيلوغراما من وزنه.

المصدر / فلسطين أون لاين