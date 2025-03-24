الصِّحَّة بغزَّة: 61 شهيدًا و134 مُصابًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزراة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعيَّة المتواصلة على قطاع غزّة.

وقالت وزارة الصحة، إن61 شهيدًا ( بينهم 4 شهداء انتشال) و134 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزّة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (730 شهيداً، 1,367 مصاباً).

وأوضحت، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,082 شهيدًا و 113,408 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين اون لاين