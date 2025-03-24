حماس: استمرار انتهاكات الاحتلال بحقِّ الأسرى الفلسطينيين لن يمرّ دون رد

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ الاحتلال الصهيوني يواصل جرائمه بحق أسرانا الأبطال في سجونه، وكان آخرها استشهاد الأسير الفتى وليد خالد أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد بمحافظة رام الله، الذي ارتقى في سجن مجدو جرّاء التعذيب والإهمال الطبي المتعمَّد.

ونعت حماس في تصريح صحفي الشهيد أحمد، مؤكدةً أن ما يتعرض له أسرانا من تعذيب وتنكيل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية، وتجسّد سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة في قتل الأسرى عبر الإعدام البطيء.

وحذّرت من أن استمرار هذه الانتهاكات بحق الأسرى لن يمرّ دون رد، مشددةً على أن شعبنا ومقاومتنا باقية على العهد مع أسرانا الأحرار، الذين لن تنكسر إرادتهم أمام بطش الاحتلال، ولن يُنتزع منهم اليقين بأن حريتهم قريبة وآتية لا محالة.

وطالبت كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى.

ودعت حماس جماهير شعبنا في الضفة الغربية لمواصلة الحراك والإسناد دعمًا للأسرى ونصرة لقضايا شعبنا العادلة.

وأمس الأحد، أبلغت هيئة الشؤون المدنية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الأحد، باستشهاد المعتقل وليد خالد عبدالله أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد/رام الله، في سجن (مجدو)، ليضاف إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ 2023، لتشكل الحرب على الأسرى وجها آخر من أوجه الإبادة.



وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ وليد هو الشهيد الـ(63) الذي يرتقي منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل (40) من غزة.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (300)، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (72) من بينهم (61) منذ بدء الحرب".

المصدر / فلسطين أون لاين