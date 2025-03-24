مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين وتحذر من خطورة المخطط

أكدت مصر مجددًا موقفها الراسخ والرافض بشكل قاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء بالإجبار أو حتى تحت أي ذرائع أخرى.

وفي بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الإثنين، شددت القاهرة على أن هذه المساعي تمثل تهديدًا خطيرًا للقضية الفلسطينية وتمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

كما رفضت تمامًا أي تقارير إعلامية تزعم أن مصر قد تربط موقفها من هذه القضية الحيوية بأي مكاسب اقتصادية أو مساعدات مالية.

وأكدت الهيئة أن السياسة الخارجية المصرية لم ولن تقوم على "المقايضة"، وأن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت منذ بدء العدوان على غزة، حيث تقف مصر في مواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي للقطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين